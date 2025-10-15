Pallamano:un Borbone in nazionale,Spagna chiama Pablo Urdangarin

Non è paragonabile alla principessa Anna che fu la prima reale britannica a partecipare alle Olimpiadi, nel 1976 a Montreal nell'equitazione, o al principe Alberto di Monaco, membro della squadra di bob; ma anche la famiglia reale di Spagna ha finalmente un suo rappresentante in Nazionale. Si tratta di Pablo Urdangarín de Borbon, secondo figlio della "infanta" (principessa) Cristina, convocato con la nazionale di pallamano. Per comprendere la portata della notizia è importante una premessa: la pallamano in Spagna è uno sport molto praticato e diffuso in tutto il paese anche grazie al ricco palmares di cinque bronzi olimpici, due Mondiali e due Europei.

Il giovane "Borbone" ha 24 anni ed ha ereditato la passione per la pallamano dal padre Iñaki, ex campione di livello internazionale poi caduto in disgrazia per alcuni scandali finanziari. L'attuale allenatore della Spagna ha convocato il ragazzo per le gare amichevoli del 30 ottobre e del 1 novembre in casa contro la Svezia. Pablo - alto 1,95 per 85 chili - nelle ultime tre stagioni è esploso con il Granollers attirando le attenzioni di scout e allenatori.

A essere pignoli, Pablo non è però il primo "Borbone" a rappresentare la Spagna a livello sportivo: prima di lui lo ha fatto lo zio Felipe, attuale re, che da giovane è stato un discreto velista ed ha gareggiato a livello internazionale.