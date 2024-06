Pallanuoto: bene l'Italia al Settecolli, Francia battuta 10-5

L'Italia, nel test match giocato a Roma in vista delle Olimpiadi di Parigi, batte la Francia 10-5. Nell'ambito del trofeo Settecolli, in un Stadio del Nuoto gremito, la squadra di Sandro Campagna ha avuto la meglio sulla nazionale transalpina, quarta agli ultimi mondiali di Doha. Dopo i primi tre quarti vissuti sul filo dell'equilibrio, nell'ultima frazione gli azzurri sono riusciti a prendere il largo chiudendo la pratica senza grossi patemi. Grandi protagonisti Cannella, autore di un poker, e Iocchi Gratti con una tripletta. A completare lo score, poi, la doppietta di Condemi e la rete di Di Somma per fissare il punteggio sul 10-5 finale. Prossimo test match contro la Romania il 26 giugno a Firenze.