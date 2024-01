Pallanuoto, Europei; Grecia-Italia, finale bronzo 7-6

La nazionale greca ha sconfitto l'Italia con un punteggio di 7-6 nella finale per il terzo e quarto posto del torneo femminile degli Europei di pallanuoto a Eindhoven. Per la squadra italiana, guidata dal ct Carlo Silipo, il mancato piazzamento sul podio continentale significa anche aver perso l'opportunità di qualificarsi per i Giochi di Parigi. Ora le azzurre avranno un'ultima possibilità ai Mondiali di Doha il prossimo mese, dove verranno assegnati gli ultimi due posti per il torneo olimpico di quest'anno, oltre alle medaglie. La squadra italiana di pallanuoto femminile ha già fallito la qualificazione per Tokyo 2020, nonostante avesse conquistato l'argento a Rio 2016.