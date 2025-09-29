Pallavolo: accoglienza trionfale per gli azzurri a Fiumicino

Accoglienza trionfale ed entusiasmo alle stelle, con applausi a scena aperta, questa sera, all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino, per la nazionale italiana di pallavolo Campione del Mondo per la seconda edizione consecutiva, quinto titolo iridato nella sua storia. Dopo gli applausi dei passeggeri nell'area bagagli, tra un un centinaio di persone festanti, diversi ragazzi, tricolori sventolati, all'uscita del Terminal 3, hanno gridato "Alzala Capitano! " a Simone Giannelli con la Coppa del Mondo in mano e medagli d'oro al collo, visibilmente emozionato. E poi abbracci, sorrisi, strette di mano, tanti selfie con gli azzurri ed il Ct Ferdinando "Fefè" De Giorgi, ed anche con il Trofeo iridato, accolti con "Bravi ragazzi!" e "Grazie ragazzi!". "Abbiamo realizzato una doppietta pazzesca ed abbiamo scritto, assieme alle ragazze, una pagina di storia dello sport italiano", le prime parole di Giannelli.