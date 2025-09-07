Pallavolo: bis Italia, 3-1 al Giappone in 2/o test pre-mondiale

La nazionale maschile di pallavolo concede il bis a Tokyo superando, nel secondo test match giocato alla LaLa Arena Tokyo Bay, nuovamente i padroni di casa del Giappone con il punteggio di 3-1 (25-21, 25-20, 16-25, 34-32).

Partita ben giocata dall'Italia. Dopo aver vinto con merito i primi due set, gli azzurri hanno dovuto subire il ritorno della squadra capitanata da Ishikawa, che ha vinto nettamente il terzo parziale. Nel quarto e ultimo set, invece, la nazionale guidata da Ferdinando De Giorgi al termine di una vera e propria battaglia sotto rete è riuscita a imporsi e ottenere il secondo successo.

Per la nazionale campione del mondo in carica si è trattato dell'ultimo test prima della partenza per i Mondiali (Filippine, 12-28 settembre), fissata per martedì 9 settembre: giornata in cui la delegazione azzurra volerà da Tokyo in direzione Manila per cominciare ufficialmente la rincorsa al titolo iridato.