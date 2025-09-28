Pallavolo: capitan Giannelli, 'Lavia e Sanguinetti sono con noi'

Daniele Lavia non è stato qui fisicamente ma è sempre stato attaccato con noi, Ci ha sempre supportato. Sono orgoglioso di vestire la sua maglia qui. Saluto anche Giovanni Sanguinetti che è stato con noi fino alla fine, anche lui è stato con noi", Simone Giannelli scoppia in lacrime ai microfoni Rai dopo la vittoria del Mondiale di pallavolo. Il capitano azzurro indossa la maglia azzurra di Lavia. "Sono immensamente orgoglioso di come siamo stati squadra", conclude.