Pallavolo: De Giorgi ad Anzani, "Ritiro? Ora gioca poi parliamo"

"L'allenatore sono io, le convocazioni le faccio io. Lui ha espresso un desiderio, no?... Gioca intanto, poi quando sarà tra qualche mese si vedrà". L'allenatore della nazionale maschile di volley, Fefé De Giorgi, prova a trattenere in azzurro Simone Anzani che ha annunciato l'addio alla nazionale. E lo fa nella puntata di Porta a Porta, in onda stasera, dedicata all'Italia del volley campione del mondo 2025 con le donne e gli uomini.

"E' difficile dare addio alla Nazionale - spiega il ct degli azzurri - e finché uno gioca ha sempre questo grande desiderio di questa maglia. La sua situazione è particolare ma essendo io l'allenatore gli dico: "gioca intanto, poi quando sarà tra qualche mese si vedrà". Non voglio mettere pressione. Lo vogliamo in campo. Chiaramente chiamerò prima la moglie: già so cosa mi dirà", conclude De Giorgi.

"Mi mancherà tanto la maglia azzurra. Ogni volta che indosso questa maglia e canto l'inno...", aveva detto Anzani prima che De Giorgi lo interrompesse.