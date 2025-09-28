Acquista il giornale
Pallavolo: De Giorgi esulta, "questi ragazzi sono speciali"

Ct azzurro, "Io leggenda? Unico vedere la felicità dei ragazzi"

di Redazione Sport
28 settembre 2025
"Io leggenda? Lasciamo stare le leggende fin che ci siamo. Sono distrutto perché è stata una estate lunga però la felicità di vedere e lavorare con questi ragazzi è unica: sono ragazzi speciali". Così il ct dell'Italvolley Fefè De Giorgi ai microfoni Rai, dopo la conquista del Mondiale.

"I ragazzi sono stati stupendi perché si sono aiutati: la capacità di includere le persone ed aiutarle si sono viste. Dalla partita con l'Ucraina è stata un crescendo. Non è facile vincere due consecutivi", spiega De Giorgi.

