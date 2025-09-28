Pallavolo: De Giorgi esulta, "questi ragazzi sono speciali"

"Io leggenda? Lasciamo stare le leggende fin che ci siamo. Sono distrutto perché è stata una estate lunga però la felicità di vedere e lavorare con questi ragazzi è unica: sono ragazzi speciali". Così il ct dell'Italvolley Fefè De Giorgi ai microfoni Rai, dopo la conquista del Mondiale.

"I ragazzi sono stati stupendi perché si sono aiutati: la capacità di includere le persone ed aiutarle si sono viste. Dalla partita con l'Ucraina è stata un crescendo. Non è facile vincere due consecutivi", spiega De Giorgi.