Pallavolo: Egonu rinnova con Milano, sarà il nuovo capitano

Rinnovo biennale e fascia da capitano: Paola Egonu e la Numia Vero Volley Milano sempre più insieme. La campionessa italiana, europea, mondiale e olimpica, vincitrice di tre Nations League Egonu è stata nominata capitano della squadra milanese: l'ufficialità arriva contestualmente al rinnovo biennale che legherà la neo campionessa del mondo al club della Presidente Alessandra Marzari fino al 2027.

Per Egonu, 26 anni, si tratta infatti della prima esperienza da capitano e della terza annata con i colori della Vero Volley. Arrivata in Lombardia nell'estate 2023, con 10 anni di successi in Italia e in Europa alle spalle, ha trascinato Vero Volley a una finale scudetto, due finali di Supercoppa italiana, due finali di Coppa Italia e due podi in CEV Champions League.

"Indossare la fascia da capitano è un onore e una grande responsabilità che ho accolto subito con entusiasmo - ha dichiarato Egonu - Non vedo l'ora di raggiungere le mie compagne per iniziare questa nuova stagione. Ci aspetta un lungo cammino, sono certa che insieme e con la giusta determinazione raggiungeremo grandi obiettivi".