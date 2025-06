Pallavolo: Italia-Canada 3-2 nella seconda amichevole

Secondo successo consecutivo per la Nazionale maschile, che ha superato 3-2 (23-25, 25-19, 25-23, 21-25, 15-12) il Canada in amichevole proseguendo così la marcia di avvicinamento alla Week 2 della Volleyball Nations League, in programma a Chicago (Stati Uniti) dal 25 al 29 giugno. Gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi hanno concesso quindi il bis grazie a una vittoria maturata dopo essere andati sotto nel primo set e vinto il secondo e terzo con merito. Nel quarto una leggera flessione che non si è ripetuta al tie-break dove gli azzurri hanno chiuso la gara in proprio favore.

Per questa seconda sfida, il tecnico azzurro ha schierato Giannelli in palleggio, Rychlicki opposto, Cortesia e Galassi al centro, Michieletto e Lavia schiacciatori, con Balaso nel ruolo di libero. Dall'altra parte, coach Lewis ha risposto con Herr al palleggio, Sclater opposto, Hofer e Young schiacciatori, Gyiman e McCarthy centrali, Currie libero.

Si chiude così un'intensa settimana di lavoro per gli azzurri in terra canadese, che domani, alle ore 17:30 locali, voleranno dall'aeroporto di Ottawa direzione Chicago con arrivo previsto alle ore 19 locali. L'Italia debutterà nella Pool 5 mercoledì 25 giugno alle ore 19:30 italiane, affrontando i campioni d'Europa in carica della Polonia.