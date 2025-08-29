Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Pallavolo: Italia, si infortunano Gargiulo e Romanò

Saltano la Fipav Men Elitè in vista dei Mondiali

di Redazione Sport
29 agosto 2025
Saltano la Fipav Men Elitè in vista dei Mondiali

Saltano la Fipav Men Elitè in vista dei Mondiali

XWhatsAppPrint

Brutte notizie per la nazionale italiana di pallavolo: si fermano Giovanni Gargiulo e Yuri Romanò che non prenderanno parte al Fipav Men Elite, quadrangolare con Germania, Turchia e Olanda in programma dal 29 al 31 a Torino ed utile per la preparazione dei Mondiali.

Gargiulo - spiega la Fipav in una nota - durante un allenamento ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra per il quale è stato sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa. Il giocatore è stato messo a riposo per le terapie del caso e verrà monitorato dallo staff sanitario della squadra nazionale per stabilire i tempi di recupero.

L'opposto Yuri Romanò ha avuto invece un risentimento muscolare al vasto mediale della coscia sinistra, per il quale è stato sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici e inserito precauzionalmente in un programma di lavoro differenziato per favorirne il recupero. Nei prossimi giorni lo staff sanitario della nazionale monitorerà la situazione clinico- funzionale del giocatore per stabilirne il rientro con l'attività della squadra.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su