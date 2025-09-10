Acquista il giornale
Pallavolo: le azzurre mondiali da Mattarella l'8 ottobre

Fissata data dopo oro vinto in Thailandia dall'Italia di Velasco

di Redazione Sport
10 settembre 2025
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà in udienza la Nazionale Italiana Femminile di Pallavolo, vincitrice domenica scorsa a Bangkok della medaglia d'oro ai Campionati Mondiali 2025. L'incontro si svolgerà al Quirinale mercoledì 8 ottobre con inizio alle ore 16. La delegazione della Federvolley sarà guidata dal Presidente Giuseppe Manfredi. Sarà presente anche il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio.

