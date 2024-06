Pallavolo: l'Italdonne di Velasco vince la Nations League

L'Italia di Julio Velasco vince la Nations League di pallavolo femminile 2024: nella finale di Bangkok, le azzurre hanno battuto il Giappone 3-1 (25-17, 25-17, 21-25, 25-20). E' la seconda Nations League della sua storia, a due anni dall'impresa di Ankara, ma il primo riscontro della nuova italia allenata da Velasco, dopo la qualificazione olimpica conquistata via ranking proprio con i risultati di questa competizione. Capitan Danesi e compagne hanno trionfato al PalaHuamark di Bangkok superando il Giappone in un match in cui le azzurre hanno offerto il meglio del loro repertorio. Efficace in muro difesa, precisa al servizio e sostanzialmente perfetta in attacco, l'Italia ha coronato nel migliore dei modi un percorso di costante crescita globale iniziato il 15 maggio ad Antalya (3 vittorie e 1 sconfitta), proseguito a Macao (3 vittorie e 1 sconfitta) e Fukuoka (4 vittorie), e concluso, in maniera trionfale, a Bangkok (1 set perso). Per Velasco si tratta di un nuovo successo da aggiungere alle 5 World League conquistate negli anni '90 alla guida della nazionale maschile, risultato sugellato anche dal primato assoluto nel World Ranking. Nella notte, con un volo in partenza da Bangkok per Milano Malpensa (verso le 14:00) con scalo a Dubai, le azzurre rientreranno in Italia per godere di qualche giorno di meritato riposo prima di riprendere la preparazione in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.