Pallavolo: Mondiale femminile 2025, ufficializzate le città

Sono state ufficializzate le città che ospiteranno il Mondiale femminile di pallavolo 2025, in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. La rassegna iridata si svolgerà in quattro località: Chiang Mai, Bangkok, Phuket e Nakhon Ratchasima. Vi prenderanno parte 32 nazionali: 3 dall'Africa, 4 dall'Asia, 16 dall'Europa, 6 dal NORCECA e 3 dal Sud America. Le partite della fase a gironi si svolgeranno nelle quattro città citate. A partire dai turni a eliminazione diretta, invece, le 16 squadre qualificate saranno impegnate a Bangkok, dove le azzurre di Julio Velasco quest'anno hanno trionfato nella Volleyball Nations League. Nella capitale thailandese andranno in scena i quarti, le semifinali e le finali che decreteranno il podio del Campionato Mondiale. Sempre a Bangkok, domani alle ore 9 italiane (15 locali), si terrà il sorteggio degli otto gironi della rassegna iridata.