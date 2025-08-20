Acquista il giornale
Pallavolo: Mondiali donne; Italia arrivata in Thailandia

L'esordio delle azzurre il 22 agosto contro la Slovacchia

di Redazione Sport
20 agosto 2025
L'Italvolley donne è arrivata questa mattina in Thailandia dove si disputeranno i mondiali. Le azzurre sono atterrate a Phuket, sede della Pool B della prima fase dei Campionati del Mondo femminili 2025 alle 7 (ora italiana). Capitan Danesi e compagne dopo qualche ora di relax si metteranno subito al lavoro per preparare l'imminente esordio iridato in programma il 22 agosto alle ore 15:30 italiane contro la Slovacchia.

