Pallavolo: Mondiali donne; Italia arrivata in Thailandia

L'Italvolley donne è arrivata questa mattina in Thailandia dove si disputeranno i mondiali. Le azzurre sono atterrate a Phuket, sede della Pool B della prima fase dei Campionati del Mondo femminili 2025 alle 7 (ora italiana). Capitan Danesi e compagne dopo qualche ora di relax si metteranno subito al lavoro per preparare l'imminente esordio iridato in programma il 22 agosto alle ore 15:30 italiane contro la Slovacchia.