Pallavolo:Vnl maschile; Italia-Cina 3-0, quinta vittoria azzurri

Dopo il successo nella gara d'esordio alla Now Arena contro la Polonia, l'Italia ha battuto 3-0 (25-18, 25-15,25-19) la Cina conquistando la quinta vittoria (su sei gare) nella Volleyball Nations League maschile in corso a Chicago, e il conseguente secondo posto momentaneo nella classifica generale con 13 punti. La Cina di Heynen ha provato, nei primi minuti del primo set, a mettere in difficoltà la nazionale tricolore, ma gli azzurri si sono dimostrati solidi e con una certa superiorità in tutti i fondamentali.

L'Italia ha trovato risposte positive in tutti i suoi elementi scesi in campo, con Balaso concreto in difesa, Michieletto e Lavia hanno messo a terra punti importanti, supportati dai centrali Galassi e Sanguinetti efficaci a muro. Positivo anche l'apporto di Rychlicki autore di 15 punti. Top scorer del match Michieletto con 16 punti con il 61% in attacco.

Per l'Italia di De Giorgi, domani alle ore 23 italiane (diretta su DAZN e in streaming su VBTV), c'è l'esame Brasile, attualmente primo in classifica.

"Quella con la Cina è stata una partita nella quale volevamo essere concreti e continui su alcuni aspetti - il commento a fine gara del ct Ferdinando De Giorgi - Sapevamo che con la battuta potevamo creare difficoltà alla squadra cinese, perché loro sono una formazione che quando riceve bene gioca molto rapido, ma sulla palla alta fanno molta fatica. Quindi uno degli obiettivi era tenerli il più possibile lontani dalla rete per sfruttare questa situazione, e credo che lo abbiamo fatto molto bene e con continuità. Sì, è la quinta vittoria e il ranking è importante. C'è grande equilibrio, quindi è fondamentale vincere quante più partite possibile per qualificarsi alle finali. Oggi era importantissimo aggiungere questi tre punti alla classifica. Domani c'è il Brasile. Sarà una sfida sicuramente bella e importante".