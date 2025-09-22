Acquista il giornale
Pallone d'Oro: a Donnarumma premio Yashin per miglior portiere

E' la seconda volta per il portiere stabiese

di Redazione Sport
22 settembre 2025
Gianluigi Donnarumma si è aggiudicato il premio Yashin riservato al miglior portiere nell'ambito della cerimonia che questa sera a Parigi assegna il 69/o Pallone d'Oro. Il portiere del City, la scorsa stagione vincitore della Champions con il PSG, ha superato la concorrenza di Alisson, Courtois, Bounou e Sommer. Donnarumma ha vinto per la seconda volta questo trofeo (la prima nel 2021) e succede ad Emiliano Martinez, portiere dell'Aston Villa. Al femminile il premio va invece alla Hampton. Donnarumma - che è stato premiato da Buffon - nel suo ringraziamento ha citato tantissime persone, tra cui il City e tutti i suoi ex compagni del Psg.

© Riproduzione riservata

