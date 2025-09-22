Pallone d'oro: donne, Girelli al 16/o posto, Cantore 24/a
Si assegna il premio al Theatre du Chatelet di Parigi
Conto alla rovescia per l'assegnazione del Pallone d'oro con appuntamento alle 21 al Theatre du Chatelet di Parigi. Per quanto riguarda il Pallone d'oro femminile già si conoscono le classificate dall'11/o al 30/o posto. Due italiane tra le 30 candidate hanno già conosciuto il loro piazzamento: Cristiana Girelli è 16/a, Sofia Cantore al 24/o posto.
