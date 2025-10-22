Panatta 'no di Sinner alla Davis? Al suo posto avrei giocato'

"Il momento storico di oggi non può essere paragonato al nostro. Se poi mi chiedete se io al suo posto avrei giocato la mia risposta è si, avrei giocato. Ma questo non vuol dire che sono contro la sua decisione". Così Adriano Panatta, ex campione azzurro e stella del tennis italiano, a margine del premio "Colalucci", torna sulla decisione di Jannik Sinner di non scendere in campo in Coppa Davis.

"Oggi è tutto diverso, se andate a un torneo i giocatori non si vedono mai. Se non in campo o alla conferenza stampa. Oggi è tutto accentuato, noi giocavamo gli stessi tornei, se qualcuno non vuole giocare non gioca", conclude.