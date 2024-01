Paolini avanza agli Australian Open, Zeppieri eliminato da Norrie

Il sogno di Giulio Zeppieri a Melbourne si è interrotto al 2° turno. Tuttavia, il giovane di Latina ha sfiorato l'impresa sul campo della 1573 Arena, venendo sconfitto solo al 5° set e dopo 3 ore e 36 minuti di lotta dal britannico Cameron Norrie, testa di serie n.18 del seeding. I parziali sono stati 3-6, 6-7, 6-2, 6-4, 6-4, al termine di un match che ha subito un paio di interruzioni a causa della pioggia. Jasmine Paolini ha raggiunto per la prima volta in carriera il 3° turno degli Australian Open. Dopo la vittoria su Diana Shnaider, la numero 31 del mondo ha superato la tedesca Tatjana Maria, numero 42 del ranking, con il punteggio di 6-2, 6-3. L'azzurra ha risolto la partita in soli 70 minuti di gioco, entrando per la prima volta nella Top 30 lo scorso ottobre e destinata a migliorare il suo best ranking. Nel primo set, Jasmine ha ottenuto due break e ha chiuso 6-2. Nel secondo set, è stata rimontata, ma ha recuperato il break decisivo nell'ottavo game. Ora, al 3° turno, potrebbe affrontare la kazaka Rybakina, numero 3 del mondo. Martina Trevisan non è riuscita a superare il suo avversario. La numero 59 del mondo è stata sconfitta con un doppio 6-4 dalla francese Oceane Dodin, numero 95, che ha raggiunto il suo miglior risultato in carriera a Melbourne con il 3° turno. La partita è stata tutta in salita per la mancina fiorentina, che è stata sotto di due break nel 1° set (perso poi 6-4 dopo averne recuperato uno) e costretta a una rimonta anche nel secondo, dove il settimo game le è stato fatale. Questa era la seconda volta che Trevisan raggiungeva il secondo turno in cinque partecipazioni agli Australian Open.