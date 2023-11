Papin, 'Gravissima situazione, dobbiamo cambiare' (Marsiglia-Lione)

"È molto grave ciò che è accaduto a Marsiglia. Sono andato a trovare Fabio Grosso, che stava molto male", ha dichiarato Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan e vincitore del Pallone d'Oro nel 1991, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. "Adesso sta meglio - ha spiegato Papin, attuale consulente tecnico dell'Olympique - i nostri giocatori sono ancora molto delusi per l'accaduto. Dobbiamo cambiare qualcosa e pensare a cosa fare affinché questo tipo di aggressioni non si ripetano più in un evento sportivo".