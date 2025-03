Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Pancalli sull'importanza dell'accessibilità e cultura inclusiva

"La nostra sarà una delegazione italiana al top, speriamo poi il pubblico faccia la sua parte com'è stato per Parigi". Lo ha detto Luca Pancalli, presidente del CIP, a SkyTg 24 parlando dell'avvicinarsi delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. "Con il lancio del One Year To Go inizierà anche la vendita dei biglietti - ha aggiunto -, speriamo che il pubblico venga. Veniamo da un'esperienza estiva di Parigi con stadi e palazzetti sempre pieni e ci piacerebbe fare una bella figura. Vorremmo smuovere curiosità verso i nostri campioni".

Parlando dell'accessibilità agli impianti ha spiegato: "Si sono avviati tanti percorsi che aiuteranno l'Italia a essere un paese migliore, fa parte di quella legacy che un evento del genere lascerà. Poi va sottolineato un aspetto, possiamo avere il mondo più accessibile di tutti, ma senza una cultura diversa vivremo sempre gli stessi problemi di oggi".

Pancalli conclude con un commento al presidente argentino Milei che ha ristabilito termini come "ritardati" o "idioti" per definire persone con una disabilità intellettiva. "Sono inorridito - dice il n.1 del Cip -. Non c'è nulla di più aberrante e schifoso. Noi abbiamo fatto sforzi incredibili per rivendicare il rispetto delle persone disabilità che hanno una loro dignità al pari di tutti gli altri".