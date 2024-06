Parigi 2024: 25 tra russi e bielorussi avranno status 'neutrali'

Quattordici atleti russi e undici bielorussi sotto bandiera neutrale sono stati autorizzati dal Cio a partecipare all'Olimpiade di Parigi (26 luglio-11 agosto), in quattro discipline, secondo un primo elenco pubblicato sabato dal Comitato internazionale olimpico. Gli atleti interessati, che gareggeranno nelle discipline di ciclismo su strada, ginnastica/trampolino, sollevamento pesi e lotta, hanno dovuto superare sia l'ostacolo delle qualificazioni sia un doppio controllo, da parte delle rispettive federazioni internazionali e poi del Cio, a proposito della loro mancanza di sostegno attivo della guerra in Ucraina e sul fatto che non siano legati all'esercito del loro paese.