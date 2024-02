Parigi 2024: carica Jacobs 'posso migliorare il 9"80 di Tokyo'

"Posso tenere la corona in testa e migliorare il 9"80 di Tokyo". Marcell Jacobs guarda a Parigi 2024 con rinnovate ambizioni: "Sarà divertente arrivare alle Olimpiadi e tenermi quella corona sulla testa - dice il campione olimpico dei 100 metri in un'intervista a Sportmediaset -. Il fatto che gli ultimi due mondiali siano stati vinti con un tempo superiore a 9"80 la dice lunga e soprattutto dimostra che, se sono in salute, posso migliorare quel tempo e soprattutto vincere di nuovo". "Quest'anno - aggiunge l'azzurro - potrebbe essere come il 2021, sono contento e sono fiducioso sul fatto che sarà una grandissima stagione. Se devo parlare di qualcuno, Noah Lyles ha dimostrato che sta lavorando molto bene però poi bisogna essere il migliore di tutti nel momento in cui conta di più. Lo scopriremo ad agosto". Sul nuovo programma di allenamento a Jacksonville, negli Stati Uniti, e con un nuovo preparatore, Rana Reider Jacobs aggiunge: "Nonostante fra qualche mese saremo tutti in pista in qualità di avversari, in questo momento siamo un team che si supporta l'un l'altro. Mi trovo molto bene con questo programma di lavoro e sento che il corpo ne sta beneficiando tanto. Sono qui che vedo gli altri gareggiare, io - conclude il campione olimpico - vorrei spingere il motore sempre di più ma dobbiamo rimanere tranquilli. L'idea è quella di iniziare molto presto la stagione, facendo delle gare qui negli Stati Uniti. Arriverò in Italia intorno al 18-19 maggio e mi fermerò a Roma per preparare gli Europei e poi invece il periodo più lungo dove aspetterò le Olimpiadi farò base a Rieti".