Parigi 2024: tennis, Osaka autorizzata a partecipare

Naomi Osaka, ex numero 1 del mondo e vincitrice di quattro tornei del Grande Slam, potrà giocare nel torneo olimpico di tennis, che si svolgerà dal 27 luglio al 4 agosto sui campi in terra battuta del Roland-Garros, ha annunciato la Federazione giapponese. Nonostante il suo ranking sia ancora lontano dai vertici della classifica Wta, la Federazione internazionale l'ha autorizzata a competere alle Olimpiadi grazie al suo ranking protetto - di cui beneficiano i giocatori allontanati dal circuito per vari motivi - e in qualità di vincitrice di Slam. Osaka, 26 anni, ha acceso la fiamma olimpica durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove fu eliminata al terzo turno. È stata lontana dal circuito dalla fine del 2022 per 15 mesi, periodo durante il quale ha dato alla luce un bambino, prima di tornare alle competizioni a gennaio. Scesa oltre il numero 800 del mondo, è poi salita al 125mo posto.