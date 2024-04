Parigi: Governo Gb cambia idea, sì russi e bielorussi ai Giochi

Il governo britannico è favorevole alla partecipazione di russi e bielorussi ai Giochi Olimpici di Parigi purché gareggino come atleti neutrali, e non sotto le rispettive bandiere nazionali. Oggi Londra ha scritto al Comitato Internazionale Olimpico e al Comitato Paralimpico Internazionale per esprimere il proprio sostegno alla riammissione dei suddetti atleti, esclusi da ogni competizione internazionale dal febbraio 2022, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Da allora, però, sia Cio che Ipc avevano consentito ai singoli individui di competere senza bandiere, emblemi o inni del proprio paese. È destinato a restare in atto il divieto per Russia e Bielorussia della partecipazione agli eventi a squadre. Per quanto riguarda il Regno Unito si tratta di una netta inversione di rotta rispetto alla precedente posizione assunta in sede internazionale. Solo lo scorso anno il segretario di Stato per la Cultura, i media e lo sport Lucy Frazer aveva affermato che "qualsiasi piano per consentire agli atleti russi e bielorussi di partecipare a Parigi" non fosse credibile. Neppure di fronte alla pubblica censura da parte degli stessi dell'invasione dell'Ucraina. Le prossime Olimpiadi si svolgono dal 26 luglio all'11 agosto e le Paralimpiadi dal 28 agosto all'8 settembre.