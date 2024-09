Parigi: Nuoto; Raimondi oro nei 100 farfalla S 10

Ancora un oro per l'Italia dalla piscina della Defense Arena, dove si stanno svolgendo le finali di nuoto della Paralimpiade di Parigi. A vincerlo, nella finale dei 100 farfalla S10, è stato Stefano Raimondi, 26enne veneto di Soave. Argento all'ucraino Ihor Nimchenko e bronzo Alex Saffy. Quinto posto per l'altro italiano Riccardo Menciotti. Per Raimondi è il terzo oro a Parigi 2024, in precedenza aveva conquistato quelli dei 100 rana SB9 e dei 100 stile libero S10.