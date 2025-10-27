Parigi: Perini 'grande emozione, terzo posto ottenuto sul campo'

"Apprendo con gioia la notizia del riconoscimento del terzo posto ottenuto sul campo a Parigi 2024. Dopo ben 16 anni, il canottaggio paralimpico italiano torna a vincere una medaglia alle Paralimpiadi". Il canottiere paralimpico azzurro, Giacomo Perini, ha espresso tutta la sua emozione per la decisione del Tas che ripristina il terzo posto conquistato alle Paralimpiadi di Parigi. "Il mio primo pensiero - aggiunge Perini - è ringraziare chi ha reso possibile questo risultato: il direttore tecnico Franco Cattaneo, il capo settore Giovanni Santaniello con il collaboratore Alessio Marzocchi, sotto la guida della presidenza Abbagnale. Un ringraziamento speciale va agli avvocati Federico Venturi Ferriolo, Lorenzo Vittorio Caprara e Nicolò Peri di Lca Studio Legale, che mi hanno aiutato a dimostrare la mia correttezza e il mio valore sportivo. Un grazie anche al Circolo Canottieri Aniene, al dirigente Andrea Pignoli, e ai miei allenatori Riccardo Dezi, Luca Agoletto e Daniele Stefanoni. Infine, ringrazio il Comitato Italiano Paralimpico, con la presidenza di Luca Pancalli e il segretario generale Juri Stara, che mi hanno supportato e creduto in me dal giorno zero, e rivolgo un saluto riconoscente anche alla nuova presidenza di Marco Giunio De Sanctis, che ha accolto con sensibilità e orgoglio questa vittoria, simbolo dei valori che uniscono il nostro movimento. Ringrazio - conclude l'atleta azzurro - anche la mia famiglia, i miei amici e mia nonna Sara, che mi ha protetto da lassù".