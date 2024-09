Parigi: Raimondi conquista l'oro nei 100 rana SB9

Stefano Raimondi ha vinto l'oro nei 100 rana SB9 alle Paralimpiadi di Parigi. L'italiano ha guidato per l'intera gara, chiudendo con un largo vantaggio la prima vasca e tenendo poi nella seconda. Sesto posto per l'altro italiano in gara, Riccardo Menciotti. "Lo volevo a tutti i costi. Non so a quanto sono passato alla prima vasca ma velocissimo. Gli ultimi 25 non finivano mai. Ma sapevo che l'oro stava arrivando. Ho tenuto duro e alla fine ce l'ho fatta". Stefano Raimondi racconta così la sua gara. "Questa medaglia la dedico al mio team e alla mia famiglia che sono qui alla stadio. Da sette mesi sono papà. Essere sull'Olimpo da papà è un'altra emozione. A stento trattengo le lacrime", aggiunge. "Gli ultimi metri ho sofferto ma questa atmosfera condiziona e forse ho esagerato. Non so che tempo ho fatto ma ho esagerato", sottolinea Riccardo Menciotti che è arrivato sesto.