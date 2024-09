Buona la prima per Bebe Vio Grandis ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. La due volte campionessa paralimpica ha superato i quarti di finale individuali del fioretto categoria B, vincendo contro l'ucraina Nadiia Doloh 15-2. L'azzurra tornerà in pedana alle 14.40 per la semifinale.