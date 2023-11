Parma agli ottavi, 4-2 al Lecce, sfida con la Fiorentina.

Il Parma di Fabio Pecchia sbanca il Via del Mare con un 4-2 e raggiunge gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Fiorentina. Il Lecce di D'Aversa, che cercava il riscatto dopo il passo falso interno di campionato contro il Torino, cede ancora una volta davanti al proprio pubblico. La gara è stata messa al sicuro dai ducali già nel primo tempo, con le reti di Sohn (9') e Bobby (29'). Nella ripresa, i padroni di casa sono rientrati con un'altra marcia e hanno accorciato le distanze con Piccoli (54'), pareggiando poi con una magia di Strefezza (76'). Quando sembrava che si sarebbe andati ai supplementari, in pieno recupero, su un'accelerazione di Man, gli ospiti sono tornati in vantaggio grazie a un autogol di Pongracic (94'). Il Parma ha poi definitivamente chiuso i conti (97') su calcio di rigore realizzato da Man. Buona la prova dei ducali, soprattutto nel primo tempo, mentre il Lecce ha pagato la formazione inedita, con i debutti di Brancolini e Berisha, in cui gli errori individuali si sono rivelati determinanti. Durante la gara, l'arbitro Minelli ha accusato un problema muscolare al 23' del primo tempo ed è stato sostituito dal quarto ufficiale Feliciani.