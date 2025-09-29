Parma: Cuesta, i ragazzi hanno una voglia e cuore unico'

"C'è felicità, soprattutto per i giocatori, per i tifosi, per tutte le persone del club che hanno lavorato tantissimo da quando sono arrivato. I ragazzi hanno una voglia, una disponibilità e un cuore unico, quello che vedete in campo e quello che io vedo ogni giorno". Così commenta la prima vittoria del Parma il tecnico crociato, Carlos Cuesta. L'allenatore ha dedicato il successo alla moglie: "Ha sofferto con me fino alla fine".