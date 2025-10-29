Parma: Cuesta "nel ko con Roma tanti aspetti positivi"

"Ci sono tanti aspetti positivi su cui riflettere questa sera. Ora concentriamoci sulle prossime partite". Lo ha detto il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, a Sky Sport dopo il ko all'Olimpico contro la Roma. "Il risultato non è quello che volevamo, poi ci sono stati tanti eventi che se fossimo stati più precisi ci avrebbero portato a un altro risultato", ha aggiunto. Infine parlando dell'età media molto bassa della squadra ha concluso: "La personalità non ha nulla a che fare con la carta d'identità. Noi con questo atteggiamento, con queste prestazioni di livello cresceremo. Speriamo di riuscire a dare continuità a queste prestazioni".