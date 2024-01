Parte il sito del progetto Wow 2023-2025, vela, sport e inclusione.

È stato lanciato il sito web del Progetto "WoW" - Wheels on Waves - Around The World 2023-2025, che si propone di realizzare un viaggio intorno al mondo a bordo del catamarano accessibile "Lo Spirito di Stella", promuovendo l'inclusione e l'eliminazione delle barriere fisiche e mentali. Questa iniziativa è rivolta a un pubblico selezionato di militari e civili con disabilità che hanno subito lesioni permanenti durante il servizio, offrendo loro l'opportunità di vivere un'esperienza unica e meravigliosa in mare e a vela, indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche, cognitive o sensoriali. Dopo la partenza da Genova, il catamarano ha fatto tappa a Malaga e Tenerife e ha attraversato l'Oceano Atlantico. Attualmente, si trova ormeggiato a Sint Maarten per una breve sosta prima di riprendere la rotta verso Miami. Grazie al live tracking, chiunque può seguire in tempo reale l'itinerario del catamarano. Questa impresa vuole essere un importante contributo alla difesa dei diritti delle persone con disabilità, promuovendo l'inclusione sportiva, l'integrazione lavorativa e sociale, e rappresentando un tangibile segno di apprezzamento e riconoscimento per il personale militare e civile di tutte le Forze Armate italiane e straniere impegnate nella tutela della pace e della stabilità collettiva. Oltre a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di abbattere le barriere architettoniche, WoW porta avanti diversi progetti di ricerca riguardanti aspetti medico-scientifici, progettazione e design universale, nonché sostenibilità ambientale. Il progetto è stato fortemente voluto dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ed è promosso dal Ministero della Difesa, dallo Stato Maggiore della Difesa e da Difesa Servizi Spa, la società in house del Dicastero. L'iniziativa ha ottenuto il Patrocinio morale del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico ed è resa possibile grazie al contributo fondamentale degli sponsor che condividono pienamente gli obiettivi e i valori morali ed etici elevati dell'iniziativa.