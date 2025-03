Partenza ritardata al GP Australia 2025: testa coda di Hadjar su pista bagnata

Partenza ritardata per il Gran Premio di Formula 1 d'Australia, prima prova del Mondiale 2025 a causa del testa coda nel giro di formazione della Racing Bulls di Isack Hadjar. Nessuna conseguenza per il pilota francese tradito dalle condizioni della pista bagnata dalla pioggia, ma vettura danneggiata per l'impatto contro le barriere del circuito.

Poca visibilità e anche forti raffiche di vento per la prima gara 2025 della Formula 1 all'Albert Park di Melbourne dove le McLaren di Norris e Piastri partono in prima fila e le Ferrari sono chiamata subito alla rimonta: Leclerc settimo in griglia, Hamilton ottavo.