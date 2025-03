Paulo Fonseca sospeso fino a novembre dalla Lega francese per minacce all'arbitro

L'allenatore del Lione, Paulo Fonseca, è stato sospeso dal suo ruolo di tecnico fino al 30 novembre prossimo dalla commissione disciplinare della Lega francese per aver minacciato l'arbitro in un 'testa a testa' durante la partita di Ligue 1 tra la sua squadra e il Brest (2-1) dopo essere stato espulso. Oltre a ciò, fino al 15 settembre non potrà accedere al suo spogliatoio.

La sospensione non è per ora valida nelle competizioni europee e il portoghese siederà in panchina nel match di Europa League domani contro la Steaua Bucarest.