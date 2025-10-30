Paunovic nominato commissario tecnico della Serbia

La Federcalcio serba (FSS) ha nominato l'ex giocatore e allenatore Veljko Paunovic nuovo Ct della nazionale, dopo le dimissioni di Dragan Stojkovic all'inizio di questo mese. Paunovic, 48 anni, che ha guidato la Serbia alla vittoria della Coppa del Mondo Under 20 nel 2015, guiderà la nazionale nelle ultime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 contro l'Inghilterra a Londra il 13 novembre e la Lettonia in casa il 16 novembre. La Serbia è attualmente terza nel Gruppo K, dietro Inghilterra e Albania, e la Federazione ritiene che le sue possibilità di qualificarsi per la Coppa del Mondo siano ancora vive. Stojkovic, si è dimesso il 12 ottobre, dopo la sconfitta interna per 1-0 contro l'Albania. Ex attaccante, Paunovic ha giocato in particolare per l'Atlético Madrid dal 1997 al 2005. Dopo essere diventato allenatore, ha guidato le nazionali giovanili serbe, vincendo la Coppa del Mondo Under 20 nel 2015 contro il Brasile. Ha allenato anche negli Stati Uniti e in Messico.