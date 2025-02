Pecco Bagnaia: Rivalità con Marquez e scelta del motore 2024

"Siamo pronti. La scelta del motore 2024? Più conservativa che strategica, avevamo bisogno solo di un piccolo miglioramento e secondo me è arrivato. Correre col motore nuovo sarebbe stata un'incognita che, se non ci avesse dato ciò che ci aspettavamo, ci avrebbe reso i prossimi due anni duri". Lo afferma Pecco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.

Il torinese sa che l'arrivo di Marc Marquez cambia gli equilibri in chiave mondiale: "La rivalità tra me e Marc sarà la chiave della stagione, ma ci saranno anche altri piloti come Bezzecchi, che è andato molto forte ai test, come i piloti Gresini e i piloti VR", spiega.

Poi sull'infortunio di Martin: "Mi spiace molto per quello che è successo a Jorge, tanta sfortuna racchiusa in così poco tempo è difficile anche da metabolizzare", conclude Bagnaia.