Pechino, Sinner deve lottare per piegare la resistenza di Atmane

Jannik Sinner ha dovuto lottare due ore e 21 minuti per piegare la resistenza di Terence Atmane negli ottavi dell'Atp 500 di Pechino. Dopo aver vinto 6-4 il primo set, l'azzurro ha subito il ritorno del francese (n.60 del ranking) che si é aggiudicato 7-5 il secondo. Ma nel terzo Atmane ha pagato lo sforzo sostenuto per tenere testa al n.2 del mondo, manifestando crampi ed un problema all'inguine, finendo per cedere di schianto, con un secco 6-0. Lunedì nei quarti Sinner affronterà l'ungherese Fabian Marozsan.