Pechino, Sinner deve lottare per piegare la resistenza di Atmane

Francese frenato dai crampi, Jannik nei quarti con Marozsan

di Redazione Sport
27 settembre 2025
Jannik Sinner ha dovuto lottare due ore e 21 minuti per piegare la resistenza di Terence Atmane negli ottavi dell'Atp 500 di Pechino. Dopo aver vinto 6-4 il primo set, l'azzurro ha subito il ritorno del francese (n.60 del ranking) che si é aggiudicato 7-5 il secondo. Ma nel terzo Atmane ha pagato lo sforzo sostenuto per tenere testa al n.2 del mondo, manifestando crampi ed un problema all'inguine, finendo per cedere di schianto, con un secco 6-0. Lunedì nei quarti Sinner affronterà l'ungherese Fabian Marozsan.

