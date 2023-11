Pegula vola in semifinale, batte Sabalenka ai WTA Finals

Primi verdetti a Cancun, in Messico, nel day 2 delle Wta Finals 2023. Nella notte italiana nel Bacalar Group vittorie per Jessica Pegula ed Elena Rybakina, rispettivamente quinta e quarta testa di serie. La statunitense Pegula, n.5 Wta e quinta testa di serie, ha battuto 6-4 6-3, in poco meno di un'ora e mezza di partita, la bielorussa Aryna Sabalenka, n.1 del ranking e del seeding, impegnata a difendere lo scettro mondiale e diventando la prima giocatrice in questa edizione a staccare il pass per le semifinali (visto il successo di Rybakina su Sakkari). Nell'altro incontro la kazaka Rybakina, n.4 del ranking e del seeding, si è imposta 6-0 6-7(4) 7-6(2), dopo una battaglia di quasi due ore e mezza, su Maria Sakkari, n.9 WTA ed ottava testa di serie, decretando l'eliminazione della greca dai giochi. Domani Rybakina si giocherà il pass per le semifinali con Sabalenka.