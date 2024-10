Per Bologna-Milan c'é l'ipotesi campo neutro

Il Dall'Ara di Bologna fuorigioco per il maltempo, ma la disputa della partita della squadra rossoblù contro il Milan, sabato, per la nona giornata di Serie A, é al momento in un'impasse. Il Comune di Bologna ha infatti annunciato un'ordinanza del sindaco che ferma la disputa della partita, per l'emergenza meteo che ha colpito in particolare l'area dell'impianto bolognese. Ma la titolarità dell'annullamento o del rinvio di una partita di serie A è della Lega calcio, che non ha disposto né l'uno né l'altro. L'ipotesi più plausibile é quella della disputa in campo neutro. Una decisione é attesa per domani.