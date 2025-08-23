Acquista il giornale
Per il Milan inizio choc, la Cremonese passa a San Siro

Rossoneri ko 1-2: a segno Baschirotto, Pavlovic e Bonazzoli

di Redazione Sport
23 agosto 2025
E' finito tra i fischi di San Siro l'esordio del Milan davanti al proprio pubblico. Per la prima volta nella sua storia la Cremonese ha sbancato il campo dei rossoneri vincendo 2-1 nella prima giornata di Serie A. Grigiorossi per primi in vantaggio con il colpo di testa di Baschirotto al 28' del primo tempo. Nel primo minuto di recupero il Milan ha rimesso in pari la partita grazie a Pavlovic. Ma al 16' della ripresa la spettacolare rovesciata di Bonazzoli ha dato la vittoria alla Cremonese.

