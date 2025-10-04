Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Per Mbappé gol e infortunio, il Real Madrid torna in vetta

Il francese e la doppietta di Vinicius piegano il Villarreal

di Redazione Sport
4 ottobre 2025
Il francese e la doppietta di Vinicius piegano il Villarreal

Il francese e la doppietta di Vinicius piegano il Villarreal

XWhatsAppPrint

Una settimana dopo la dura sconfitta subita dall'Atlético (5-2) nel derby di Madrid, il Real si è riscattato battendo 3-1 il Villarreal con una doppietta di Vinicius e un gol di Mbappé, uscito poi per l'infortunio ad una caviglia. Dopo otto partite di campionato, le Merengue (21 punti) passano temporaneamente in vantaggio sul Barcellona (19), che però può ritornare in vetta domani vincendo a Siviglia. Mbappé ha realizzato già nove reti in otto partite di Liga.

Il Bilbao é salito al quinto posto (13 punti) con una vittoria casalinga per 2-1 contro il Maiorca, ultimo in classifica.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su