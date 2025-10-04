Per Mbappé gol e infortunio, il Real Madrid torna in vetta

Una settimana dopo la dura sconfitta subita dall'Atlético (5-2) nel derby di Madrid, il Real si è riscattato battendo 3-1 il Villarreal con una doppietta di Vinicius e un gol di Mbappé, uscito poi per l'infortunio ad una caviglia. Dopo otto partite di campionato, le Merengue (21 punti) passano temporaneamente in vantaggio sul Barcellona (19), che però può ritornare in vetta domani vincendo a Siviglia. Mbappé ha realizzato già nove reti in otto partite di Liga.

Il Bilbao é salito al quinto posto (13 punti) con una vittoria casalinga per 2-1 contro il Maiorca, ultimo in classifica.