Philadelphia 76ers interrompono la serie di sconfitte battendo i Cleveland Cavaliers

Philadelphia spezza la serie di sette sconfitte consecutive battendo 132-129 Cleveland, leader della Eastern Conference, grazie in particolare ai 59 punti combinati di Paul George e Tyrese Maxey. George ha realizzato sei triple per un totale di 30 punti, mentre il playmaker Maxey ha aggiunto 29 punti, regalando una vittoria decisiva ai Sixers in difficoltà, umiliati a Denver martedì (144-109). Philadelphia (11/a), ancora priva della sua stella Joel Embiid, infortunato al ginocchio sinistro, resta fuori dai posti di qualificazione ai playoff nella classifica della Eastern Conference, con un ruolino di 15 vittorie e 27 sconfitte.

Donovan Mitchell (37 punti), Ty Jerome (33 punti) e Darius Garland (26 punti) sono stati i migliori marcatori per i Cavs, ancora leader nell'est (record di 36-7) nonostante questa seconda sconfitta consecutiva.

In una partita molto combattuta, i Sixers sembravano aver preso un vantaggio decisivo alla fine del quarto quarto, con un +8 punti dopo un layup di George a 1'26" dalla fine. Ma i Sixers per poco non si lasciano scappare la vittoria, Cleveland riduce il gap a un punto a 12 secondi dalla sirena grazie ad un tiro da tre di Ty Jerome. Tuttavia, quattro tiri liberi di Maxey hanno permesso ai Sixers di assicurarsi la vittoria.

Nelle altre partite giocate la scorsa notte, i Memphis Grizzlies hanno dominato in casa i New Orleans Pelicans 139-126. Quinta vittoria di fila per i Grizzlies, terzi ad Est (30-15).