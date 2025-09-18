Acquista il giornale
Piastri, la strategia con Norris? A Monza non potevo vincere

di Redazione Sport
18 settembre 2025
"Su quanto visto a Monza e sulle posizioni scambiate ne abbiamo parlato in seguito. Sappiamo come correremo d'ora in avanti e ciò che è successo fa parte del passato". Alla vigilia del GP dell'Azerbaijan Oscar Piastri, leader del mondiale piloti di Formula 1 con la McLaren, é tornato sull'ordine di scuderia che a Monza lo ha costretto a cedere il passo al compagno di scuderia Lando Norris, dopo l'errore avvenuto durante il pit-stop del britannico che gli era costato il sorpasso del compagno-rivale.

"Ci sono state discussioni su come vogliamo correre e molte resteranno private per non diventare un facile bersaglio per gli altri - ha aggiunto l'australiano -. A Monza non lottavo per la vittoria, lo scenario non era quello. Altrimenti, forse sarebbe stato diverso concedere o meno la posizione a Norris".

