Pigozzi, medici sport in prima fila a garanzia integrità eventi

"La Federazione internazionale di medicina dello sport (Fims) ha rafforzato nel movimento olimpico il suo posizionamento strategico su questioni mediche e scientifiche che pongono particolari minacce all'integrità della competizione sportiva, sempre con un approccio attento non solo ai diritti umani ma anche al diritto a una competizione leale e sicura". Lo ha detto il presidente Fims, Fabio Pigozzi, nel suo intervento al 38/o Congresso mondiale di medicina dello sport, organizzato dalla federazione e in corso a Dubai. Nell'Emirato, si sono riuniti i delegati delle 118 associazioni nazionali membri della Fims, e più di mille medici sportivi di tutto il mondo iscritti al Congresso. Tra i temi trattati, i risultati scientifici della ricerca e i nuovi progressi nelle tecnologie applicate alla medicina dello sport con l'obiettivo di rinnovare una visione rappresentata dal miglioramento del mantenimento della salute, dalla prevenzione e dal trattamento di varie patologie attraverso la pratica dell'attività fisica, dell'esercizio e dello sport e dal ritorno allo sport dopo un infortunio. Di recente, la Fims è stata tra i primi promotori dell'iniziativa contro le malattie non trasmissibili (Ncd), spesso associate alla mancanza di attività fisica poiché, a livello globale, i livelli di attività tra gli individui sono al di sotto delle raccomandazioni dell'OMS.