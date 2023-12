Pinto, Mourinho? Molti fanno peggio e non gli succede nulla

"Se condivido le parole di Mourinho sulla designazione di Marcenaro? Per me è un tema importante. Io cerco di non alimentare le questioni extracampo, ma ora è il momento di dire basta. Noi fino adesso non abbiamo ricevuto nessuna inchiesta dalla procura. Mi fido del buonsenso della procura. In questo campionato abbiamo visto allenatori con atteggiamenti molto più brutti di quelli di Mourinho e non è successo nulla". Così, a Dazn prima di Sassuolo-Roma, il gm dei giallorossi Tiago Pinto. "Basta andare sui social per vedere degli esempi. Ciò che ha detto ieri Mourinho non è un'offesa a nessuno".