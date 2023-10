Pioli, 2 gol di vantaggio per vincere a Milano

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha dichiarato dopo il 2-2 a Napoli: "È chiaro che se si vuole andare in doppio vantaggio bisogna cercare di portare a casa la vittoria. Purtroppo abbiamo sbagliato a concedere loro il primo gol, che ha aperto la strada al pareggio. Sul loro primo gol - ha sottolineato a Dazn - avremmo dovuto seguire Politano e intervenire. Nel primo tempo avevamo fatto meglio noi, abbiamo segnato due gol, che va bene visti gli ultimi tempi, ma vista la partita di oggi due gol sono pochi. La squadra ha mostrato di essere di un certo livello, ma uscire con un punto è un vero dispiacere" Inoltre, Pioli ha parlato delle prospettive della stagione: "L'obiettivo di quest'anno - ha detto - è vincere il campionato. Sappiamo che ci sono altre tre-quattro squadre che possono ambire allo scudetto: Inter, Juve e Napoli sono di livello altissimo, ma dobbiamo giocare al loro stesso livello. Per quanto riguarda il mio futuro, il club deciderà, quindi è meglio godersi il momento e non pensare troppo avanti".