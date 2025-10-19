Pioli, con rigori così invitiamo i giocatori a simulare

"La Fiorentina ha investito tanto su di me e ha grande fiducia in me, ma purtroppo non riusciamo ad ottenere risultati. Dobbiamo cercare di fare meglio, noi e non solo noi". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, intervistato da Dazn dopo il ko contro il Milan, commentando poi così l'episodio del rigore decisivo: "Facendo così, invitiamo i giocatori a continuare a simulare, a buttarsi e stare per terra mettendosi le mani in faccia. Basta che un giocatore al primo contatto si metta le mani in faccia e tutti fischiano".

"Io parto dalla prima norma che ci han sempre detto gli arbitri, il Var interviene se c'è un chiaro ed evidente errore dell'arbitro - ha proseguito Pioli -. Ditemi voi se questo è un chiaro ed evidente errore. Poi sono sempre i risultati che indirizzano i giudizi, noi dobbiamo fare meglio e io per primo - ha proseguito -. La prestazione l'abbiamo fatto, abbiamo concesso poco e credo non meritassimo di perdere. Le colpe sono mie, non del club che mi ha messo nelle condizioni migliori. Non ci sono problemi nello spogliatoio, solo i risultati ci stanno andando contro".