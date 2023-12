Pioli, Faremo di tutto per vincere la partita

"Abbiamo un solo obiettivo e un'unica possibilità: so che la squadra farà di tutto per vincere la partita", ha dichiarato Stefano Pioli a Newcastle, alla vigilia della partita che deciderà le sorti europee del suo Milan, in programma mercoledì al St James' Park. "Conosciamo l'ambiente e la squadra che affronteremo, è il primo vero bivio della stagione", ha proseguito Pioli. "Sappiamo l'importanza di rimanere in Europa. È la mia partita più importante di questa stagione? Ce ne sono state anche altre, ma sicuramente sì". Accanto a Pioli, anche Christian Pulisic conferma l'importanza del match: "Ci sarà un'atmosfera molto calda, sia per loro che per noi. Dobbiamo essere pronti e preparati", ha spiegato l'attaccante americano.